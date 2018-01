6 modele de rochii de zi cu pret unic de doar 79 lei!

Rochii de zi scurte la pret mic

Sa ai ocazia sa porti altceva in afara de o pereche de blugi care iti eclipseaza eleganta si feminintate este unul dintre marile avantaje ale faptului ca suntem femei. Chiar si eu, care nu port rochii pe cat de mult mi-as dori, tot sunt fascinata de modelele deosebite care imi ies in cale. Si ma visez imbracata in toate. S-a intamplat la fel si cu rochiile de zi, doua dintre ele finalizand in cosul de cumparaturi. Pretul mic (79 lei) m-a facut sa le indragesc si mai mult.

In oferta gasim rochii de zi inclusiv pentru acest sezon, rochii ce pot fi purtate cu cizme, botine si ghete, carora le putem pune pe dedesubt dresuri groase sau chiar o pereche de pantaloni (se afla in tendintele de primavara - vara 2018).

Rochie de zi conica Rochie de zi cu imprimeu Rochie de zi gri