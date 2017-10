Cele mai simpatice modele de mouse care-ti sporesc productivitatea

Modele de mouse pliabile

Daca la locul de munca am un calculator si un mouse cu fir, acasa ma bucur de un mouse wireless. Sincer, nu am fost deloc impresionata cand a aparut mouse-ul wireless, dar odata ce am inceput sa ma folosesc de el i-am inteles rostul. Sa nu ai fir la mouse inseamna sa te poti aseza relaxata in pat si sa manuiesti de acolo intreaga activitate. Minunat.

De ceva timp, insa, a aparut si mouse-ul pliabil, comod si portabil, cu o forma care urmeaza in mod natural linile mainii. Acest mouse se curbeaza pentru pornire si se aplatizeaza pentru oprire. Are adaugat Bluetooth 4.0 Low Energy.

