O vara in tonuri nude

Poate si pentru faptul ca nu am reusit nici pana la 30 de ani sa ma machiez ca o profesionista, sau pentru ca, din lipsa de incredere, am ales mereu sa ma imbrac simplu si comod, dar in general admir o alta prezenta feminina care stie sa se faca placuta fara sa apeleze la fond de ten si mult machiaj, la gene false si alte trucuri.

Asa se face ca trusa mea de machiaj contine foarte multe tonuri nude. Am si rujuri in nuante puternice (rosu, mov, visina putreda), insa cel mai bine ma simt atunci cand buzele mele sunt date doar cu un balsam de buze sau un luciu de buze natural.

Ah, si unghiile... pana sa fac o pasiune pentru unghiile negre, fara sa exagerez, toate ojele mele erau in tonuri de bej, crem si maro.