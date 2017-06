Cum sa organizezi o nunta in stil Boho

Buchetele de flori

Spuneam ca o nunta boema nu exista fara invazia de flori naturale. Flori in par, flori pe tort, flori pe mese, flori pe jos, flori puse in borcanase sau in becuri si atarnate de ramurile copacilor, de garduri, flori in buchete mici si mari si lista poate continua.

Buchetul miresei este intotdeauna cel mai frumos, indiferent de stil.

Cat despre buchetul miresei boeme, acesta este format din flori de camp, flori colorate sau, de ce nu, flori uscate (mai ales daca este o nunta toamna).

Buchet de mireasa Aranjament in cupa Aranjament vintage