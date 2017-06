Ce ai nevoie pentru o limonada pe cinste

Storcatoare manuale pentru citrice

Eu sunt pro storcatoare manuale pentru citrice. Nu-mi place sa ma complic cu aparatele care se baga in priza, care sunt zogomotase si apoi trebuie sa le desfac in cinci bucati ca sa le spal. Ca si in cazul hainelor... imi place simplitatea.

Acasa am stocatorul clasic pentru lamai, dar mi-a sarit in ochi sticla cu storcator, care mi-ar fi de mare folos la locul de munca si oriunde m-as afla si as simti nevoia sa ma racoresc.

Am fost dependenta de o anumita bautura racoritoare cu acid, era singura care imi potolea setea si poftele, dar din momentul in care organismul mi-a cedat pentru ca nu consumam apa deloc, am prins gustul ceaiului, al sucurilor facute in casa si al limonadei.

Limonada este, fara doar si poate, preferata mea. Este singura care-mi da senzatia ca beau sanatate atunci cand o savurez, de aceea imi place sa o beau pe cea facuta de mine acasa.

Presa citrice Sticla cu cap de stoarcere