Eram genul de adolescenta care trecea pe langa oglinzi fara sa le bage in seama. Ma uitam in cea de acasa inainte sa plec la scoala si ma mai uitam cand ma intorceam, poate nici atunci. Nu ma opream la oglinzile masinilor asa cum faceau prietenele mele. Eram suficient de ok cu mine incat sa nu am nevoie de o confirmare in fiecare moment.

Acum sunt doar genul de femeie care pierde putin timp in fata oglinzii, insa nu rateaza ocazia de a arunca o privire pe furis in geamul fumuriu al unei masini sau in oglinzile din magazine. Si nu ma uit neaparat la cum vin hainele pe mine, ci mai degraba la cum imi sta parul si in ce stadiu se afla machiajul si chipul meu.