Ondulatorul de gene: de la clasic la modern

Eu sunt una dintre acestea si recunosc ca rar termin sa ma dau cu mascara si sunt multumita de rezultat. In primul rand pentru ca niciodata nu reusesc sa ma fac la fel de bine la ambii ochi si in al doilea rand pentru ca nu mi s-a intamplat de prea multe ori sa obtin genele alea lungi si intoarse.

Cand eram in liceu ma lasam pe mana colegelor, care mi-au facut cunostinta cu ondulatorul de gene. La vremea respectiva nu mi-am cumparat unul pentru ca mi se parea atat de greu de folosit, doar ca timpul a trecut, ele nu au mai fost langa mine, asa ca a trebuit sa ma descurc singura. Si cum sa reusesc altfel decat intorcandu-ma la miraculosul ondulator de gene pe care, fie ca am vrut sau nu, am invatat sa il manuiesc.

Ondulatorul de gene pe care il foloseam atunci era de fapt un cleste, care aveam impresia uneori ca o sa ma lase fara gene si o sa imi rupa pleoapa. Deh.. eram mica.

Astazi, clestele de gene a luat alta infatisare, este mai "performant" si mai usor de utlizat.

Daca metalul din care era confectionat clestele clasic imi dadea fiori, acum am gasit si varianta din plastic, care-mi garanteaza ca nu o sa-mi traga si nu o sa-mi ciupeasca genele.