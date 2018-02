Cum echilibrezi asimetrii si defecte ale fetei cu ajutorul accesoriilor de cap si al palariilor

Am vorbit despre ce palarii in functie de forma fetei sa alegi, o sa iti spun cateva sfaturi si pentru anumite trasaturi ale chipului, care ies in evidenta. Si care, pot fi accentuate sau dimpotriva “indulcite” alegand palarii pentru tipologia ta.

Asadar, in cazul in care ai fruntea inalta si lata si barbia ingusta, cauta accesorii de cap de tipul tocilor, usor angulare. Evita palariile cu volum in zona calotei, intrucat se va crea o disproportie si mai mare. Poti oricand alege si palarii cu borurile ondulate, ce “curg” in jos, catre barbie. Te pot ajuta si palariile cu boruri medii.