Pantalonii din catifea sunt adorabili pentru orice tinuta!

Pantaloni eleganti din catifea

Cei mai potriviti in tinutele elegante sunt pantalonii din catifea cu croiala larga. Mulati in partea de sus si largi de la genunchi in jos. Ar arata divin in acelasi ansamblu cu o bluza cu umerii goi sau cu spatele gol, palarie pe cap si incaltaminte cu platforma in picioare. Eleganta, provocatoare, dar si misterioasa - acestea sunt etichetele care ti se vor pune dupa ce vei aparea imbracata asa.

Modele diferite de pantaloni din catifea