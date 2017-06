Fac ce fac si tot la pantaloni trag. Deja nu mai este vorba de un defect pe care vreau sa il ascund, ci este un stil.

Pantalonii ma reprezinta si imediat ce am acceptat sa-i port si pe cei confectionati din alte materiale in afara de denim, am invatat sa nu mai judec ca nu sunt feminina si eleganta.

Eram oarecum suparata pe mine si pe incapatanarea mea de a purta blugi chiar daca afara temperaturile ma lesinau.

Oricat as fi iubit blugii, incepusem sa nu ma mai simt atragatoare in ei. Isi pierdusera farmecul. Asa ca mi-am indreptat atentia spre alte modele de pantaloni: pantaloni colorati si cu imprimeuri, pantaloni evazati si tip culottes, salopete si chiar pantaloni vaporosi.