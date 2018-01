Pantalonii mulati tip colanti: de ce sa ii alegi in cat mai multe tinute

Imi place sa port pantaloni mulati tip colanti dintr-un motiv anume, singurul care conteaza pentru mine: materialul din care sunt confectionati este mai putin rigid decat denimul, ceea ce inseamna ca-s mai usor de purtat si de suportat. Daca dupa o zi in care am stat imbracata in blugi abia astept sa ajung acasa ca sa ma dezbrac, atunci cand port pantaloni tip colanti ma simt mult mai libera. Pantalonii mulati tip colanti sunt recomandati in orice anotimp, chiar si vara, daca alegi o pereche dintr-un material subtire.