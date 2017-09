Pantaloni sport de toamna: cum ii porti

Pantaloni sport cu banda elastica

Nu mai este mult si o sa fie nevoie sa scoti din cutie bocancii. Iar atunci cand o sa faci asta, e bine sa ai pe aproape o pereche de pantaloni sport, pentru ca se potrivesc de minune.

Iti recomand pantalonii sport cu banda elastica. Un model skinny in care o sa arati fabulos, care o sa te incalzeasca in zilele racoroase, mai ales daca pui in partea de sus un hanorac oversize cu gluga.

