Tocmai de aceea am ales pantalonii cu talie inalta pentru materailul de astazi. Mai am un motiv, fie, va spun! Pentru ca suntem in plin sezon al nuntilor si al evenimentelor si sunt sigura si tu ai epuizat variantele de tinuta de ocazie, citeste mai jos cum sa porti pantalonii cu talia inalta in mixuri elegante, in tinute de petrecere!

Am ales cateva modele de pantaloni cu talie inalta – largi, maxi, sau pana la glezna, mulati, uni sau cu imprimeu – pentru a satisface toate gusturile.