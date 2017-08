Cele mai moderne pantofare pentru incaltamintea ta

Stiu ca dorinta fiecareia dintre noi este sa avem o camera mare numai a noastra in care sa stea aranjate pe culori, imprimeu si stil toate hainutele, toate accesoriile, gentile si palariile, pantofii si parfumurile, mai pe scurt, toate visam sa avem un dressing mare ca cel al celebritatilor de la Hollywood.

Nu este nici o dorinta imposibil de realizat, dar nici ceva ce se poate realiza cat ai pocni din degete. Asa ca pana atunci, ramane sa avem grija ca hainele noastre sa stea mereu in ordine pe rafturile din sifonier, iar pantofii si cizmele sa le pastram in cutii sau in pantofare.

M-a incantat dintotdeauna ideea de dulap dedicat pantofilor, iar acum ca am, am inteles si de ce este nevoie de un astfel de dulap. Imi aduc aminte ca in copilarie toti ai casei ne intindeam incaltamintea la usa si mama ne certa de fiecare data. Era stresant atunci cand facea curatenie si nu prea placut la vedere atunci cand aveam invitati.

Pantofare din lemn si pantofare textile

Primul nostru pantofar a fost unul improvizat de tata. Era un pantofar din lemn cu cuier pe care te puteai aseza atunci cand te incaltai, model care se gaseste acum pe piata si este la mare cautare. Insa in casuta mea nu am avut loc de unul asemanator, asa ca mi-am achizitionat un pantofar cu patru etaje si oglinda pe fiecare setar.

Oricat de tare mi-ar placea un pantofar deschis, avand o casa open space, am fost nevoita sa accept unul cu sertare inchise. Pentru spatiile mici si aglomerate, sunt recomandate pantofarele textile si cele inalte, dar inguste. In schimb, daca spatiul iti permite, poti opta pentru un pantofar din lemn masiv de pin in stilul vintage sau un dulap cu banca pe care te asezi atunci cand ai prea multe sireturi de desfacut.