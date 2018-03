Si nici nu mi-am gasit deloc cel mai lesne de ales sezon! Se poarta multe modele de pantofi cu bareta pentru primavara. Se poarta in calapod de pantofi cu tocul gros, in pantofi cu toc kitten sau in pantofi cu tocul inalt, subtire, tip stiletto.

Practic, orice tip de pantof in trendurile de primavara-vara 2018 este prezent si in varianta cu bareta. Fie ca este vorba de cureaua subtire, fie ca vorbim despre cureaua lata, cu catarama fina sau cu catarama pretioasa, masiva, tip bijuterie, modelele de pantofi retro cu bareta sunt la moda in sezonul cald ce vine.