Pantofii rosii: cum ii porti

Daca esti o Victoria Beckham a Romaniei, e clar ca ai acasa un mic-mare dressing cu piese vestimentare moderne din toate stilurile, dar si un perete cu rafturi de sus pana jos pe care stau perfect aliniate cele mai frumoase perechi de incaltaminte.

Pantofi, sandale, balerini, adidasi, tenisi, platforme, botine, ghete, cizme... pe toate o sa le gasesti in colectia fashionistelor. Nu un model din fiecare, ci cat mai multe.

In categoria pantofi intra pantofii casual, pantofii office, pantofii eleganti, pantofii cu toc si pantofii cu talpa joasa. Toti de firma si de o calitate impecabila, pentru ca o fashionista pune mare pret pe pantofi. Si dintre toate aceste perechi se vor remarca pantofii rosii.

Pantofii rosii sunt un must have in orice sezon. Sunt cei care iti vor transforma orice tinuta banala intr-una eleganta. Si nu doar ca transforma tinuta, insa te vor pune pe tine in centrul atentiei. Adu-ti aminte doar de povestea Vrajitorului Oz si ce puteri prindea Dorothy cu ajutorul pantofiorii ei rosii.

In continuare iti las doua situatii in care poti purta pantofii rosii. Te provoc, insa, sa iti lasi imaginatia sa "o ia razna" si sa creeze alte outfit-uri care te vor scoate din anonimat.