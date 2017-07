Pantofi sport cu broderii florale: note romantice in tinute casual-sport

Pantofi sport cu broderii florale pentru tinutele de zi cu zi

Obisnuiesc sa ma imbrac destul de simplu, atat cat sa ma simt confortabil si bine in pielea mea. Nu sunt adepta tinutelor romantice, a tinutelor girly, dar cand vine vorba de un articol cu broderie, ii gasesc imediat un loc in outfit-urile mele de zi cu zi.

Recunosc ca m-am simtit atrasa ca un magnet inca de la primul produs cu broderie cu care am interactionat. Si, daca nu ma insel, era o pereche de blugi.

Asa se face ca-mi place in acest sezon sa combin blugii scurti cu un tricou polo simplu si o pereche de adidasi cu broderii florale. Rezulta un outfit adecvat pentru o plimbare in parc sau o iesire cu fetele in mall.

Pantofi sport albi cu broderie florala Tenisi bleumarin cu broderii florale