Pantofii fără toc stil mocasini: cum i-au propus designerii

Să începem cu forma! Calapodul cu vârf ascuțit este unul dintre preferatele designerilor. Așadar o pereche de pantofi stil mocasini de toamnă, cu vârful pointy sau ascuțit, sunt perfecți! Cu cât mai ascuțit, cu atât mai bine! Tot la capitolul formă, sau mai degrabă calapod, îți recomand calapodul bărbătesc!

La fel de bine, la capitolul mocasini confortabili de toamnă, ies în evidență ceea ce designerii au denumit „office shoes”. Cu vârful ușor rotunjit, cu toc jos, pătrățos, cu decupajele și tăieturile specifice pantofilor de purtat la birou.

De la formă, migrăm puțin către talpă. Aici ai de ales între modele de pantofi fără toc stil mocasini sau aceia cu tocul gros, pătrățos. Și, dacă ești de-a dreptul trend-setter vei alege stilul sport loafers cu talpa dublă sau triplă, sau cât mai groasă! Cu atât mai mult dacă au și ciucuri, acest look între mocasini și Creepers a captat atenția creatorilor de pantofi!

Dar, la fel de bine, designerii s-au lăsat cuceriți și de mocasini confortabili de toamnă, ce ies în evidență prin textură, accesorii, ornamente, elemente decorative sau broderii. Rămân la modă mocasinii cu broderie cusută, tip blazon dar apar și romanticii și femininii pantofi cu mărgele, perle, cristale și alte prețiozități aplicate. Și, dacă ești cu adevărat o îndrăzneață, o pereche de pantofi stil mocasini de toamnă din catifea, eventual și cu volane e absolut perfectă!

De fapt, te-aș sfătui să îndrăznești să faci cât mai multe experimente, stilizări și asortări curajoase! Se poartă mult imprimeurile și pattern-urile ce captează privirea. Și o pereche de pantofi fără toc stil mocasini din animal-print (zebră ”acid” în stilul anilor 80 sau leopard!) sau cu buline ori dungi poate salva orice ținută de monotonie! Să nu mai spun că poți oricând alege mocasini confortabili de toamnă, cu cât mai multe culori sau inserții de texturi.

Extra pont: dacă te-ai hotărât din timp și îți dorești cu adevărat să strălucești într-o pereche de pantofi deosebiți, alege să îți faci unii pe comandă! Astfel te vei asigura că modelul tău este doar al tău, că este special și că nimeni altcineva nu îl va mai purta. Vrei pantofi roșii? Vrei o fundă sau un ornament de care te-ai îndrăgostit? În cazul pantofilor pe comandă lucrurile vor sta cum îți dorești tu!

În plus, astfel pantoful va fi creat special pe piciorul tău și măsura ta și nu vor exista probleme la calapod! Deci, vei reuși cu adevărat să petreci toată ziua încălțată in your dream shoes! Poți găsi astfel de propuneri la designerii români, iar Ana Urbana este ideală pentru a-ți crea tu pantofii mult visați!

Sursa foto front page – Unsplash