Dolce & Gabbana Floral Drops: miresme florale pentru primăvară

Un parfum grațios și luxuriant, cu neroli, piersică, măr, floare de papaya, narcisă, crin, nufăr, amestecate în doze echilibrate, fără să fie intense sau dominante.

Dolce & Gabbana Floral Drops este recomandat pentru momentele casual, se pulverizează la nevoie și conferă cu minim de efort puțin mister, poftă de viață și încredere în propriile forțe. Plus chef de a te bucura de primăvara care abia s-a instalat.

La revedere iarna, bun-venit primăvara! Este clar că am așteptat mai mult decât am fi vrut să spunem asta, dar așteptarea a meritat. Rezoluțiile s-au spus, dorințele s-au scris și suntem gata să rock this spring!

Pune deoparte aromele alea orientale, potrivite în sezonul rece și înlocuiește-le cu ceva fresh, ușor și everfescent. Trebuie să reții că sunt multiple opțiuni, noi ți-am oferit doar câteva - fructate, citrice sau florale - sigur vei găsi ceva care te va cuceri.

Sursa foto Front Page: pixabay