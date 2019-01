Din categoria parfumuri de iarnă pentru bărbați, Diesel Only the Brave Wild provoacă și sfidează - poate fi un parfum perfect atât pentru tineri, cât și pentru cei mai în vârstă - este un mix condimentat care are ca note de bază cedru, mușchi și lapte de cocos.

O compoziție cu uleiuri esențiale de lemongrass, grapefruit și piper negru, parfumul se descrie ca unul care se potrivește bărbaților care luptă pentru idealurile lor - frumusețe, curaj, echilibru.

Vezi preț Diesel Only the Brave Wild