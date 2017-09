Patura cu maneci: cel mai calduros accesoriu pentru casa in sezonul rece

Incep acest material prin a ma intreba: am eu nevoie in viata mea de o patura cu maneci? Da, clar am! Dar tu? Ai nevoie de o patura cu maneci in viata ta? Nici nu trebuie sa aud raspunsul, pentru ca stiu sigur ca deja tanjesti dupa una.