Sunt piese-cheie în acest sezon dar pot fi purtați indiferent de siluetă?

Pantalonii cu volan îmbină perfect linia androgină, de femeie puternică, cu detaliile fluide, feminine, romantice, ușor frivole, amintind de Flamenco. Așa că arată de-a dreptul spectaculos și sunt, fără doar și poate piese dominante, din punct de vedere vizual. Adesea, sunt realizați din materiale interesante sau au imprimeuri vizibile, evidențiate, fapt ce îi face și mai ușor de reperat. Și pentru că au volane la tiv (mai mici sau mai mari) tind să dezechilibreze siluetele care au anumite particularități, căci defecte nu prea-mi vine a zice!

Consider că nimeni nu e greșit sau defectuos dar mai consider că hainele trebuie să ni se potrivească tipologiei și personalității, căci altfel, se creează acolo o ”ruptură” în Forță #hehe. Așadar, am căutat în magazinele online modele de pantaloni cu volan evazate stil clopot pentru silueta ta (oricare ar fi ea, îți garantez!) și iată ce am găsit. Citește pe cine avantajează pantalonii cu volane mici și mari:

Pe cine avantajează pantalonii cu volane mici, ușor fronsate la tiv? Așa cum sunt cei trie sferturi, negri, cei cu buline sau cei din țesătură cadrilată? Ei bine, aceste volănașe sunt mici și delicate, deci, orice tipologie îi poate purta fără probleme! Se asortează perfect cu topuri mulate, pulovere maxi, bluze largi, tricouri, cămăși, chiar topuri cu umerii accentuați! Aceștia pot fi purtați și cu tocuri dar și cu flats - sandale, ghete. Cui i se potrivesc pantalonii cu volane evazate, pe bie, prinse pe ”tibie”, de la genunchi în jos (cum sunt cei negri și bleumarin, mai eleganți)? Sunt perfecți și aceștia la orice tipologie corporală și pot transforma total ținuta office! Asortează-i cu încălțăminte elegantă, prețioasă, chiar,. Cu maiouri, bluze-furou sau cămăși! Și acum, să trecem la artileria grea! Pe cine avantajează pantalonii cu volane mari, ample, adesea în straturi? Dacă ne referim la pantalonii lungi, cu multe straturi cu volane (cei negri purtați cu bustieră, de exemplu) nu i-as recomanda minionelor. De altfel, femeile micuțe de statură ar trebui să evite acest gen de pantaloni întrucât ei pot” scurta” vizual silueta. Dacă sunt din material fluid, purtați cu tocuri și cu volane nu prea ample, fie! Pot fi purtați și de minione. Cui in se potrivesc pantalonii cu volane evazate ample, asimetrice, precum sunt cei gri, roșii sau negri din satin? Se potrivesc siluetelor pară cu cămăși basic sau maiouri și siluetelor măr cu bluze cu umerii accentuați!

De altfel, dacă porți pantaloni cu volane evazate, stil clopot pentru silueta ta nu prea au cum să dea greș, ci dimpotrivă, să echilibreze situația, vizual! Așadar, la întrebarea pe cine avantajează pantalonii cu volane răspunsul este: ”pe oricine”, cu amendamentul că trebuie asortați deștept.

Sursa foto front page – Unsplash