Periute de dinti electrice: top cele mai apreciate online

Periute de dinti electrice Oral-B

Periuta de dinti electrica Oral-B Vitality D12-513 3D White este recomandata de medicii dentisti din intreaga lume. Aceasta ofera albire, curatare superioara si indepartarea placii bacteriene. Capul de periuta se adapteaza pentru o curatare individuala a fiecarui dinte pentru a sparge placa bacteriana si pentru a indeparta cu blandete petele.

Periuta de dinti electrica Oral-B Vitality 3D White are 7600 oscilatii/min. Periuta de dinti electrica Oral-B Vitality Plus Cross Action ofera curatare 2D, are peste 76.000 de miscari de oscilatie pe minut si este reincarcabila. Capatul de periaj inconjoara fiecare dinte, iar prin actiunea 2D oscileaza si se roteste pentru a indeparta mai multa placa bacteriana fata de o periuta manuala.

Periuta de dinti electrica Oral-B Vitality Plus Cross Action are un cronometru integrat in maner pentru a asigura timpul de periaj recomandat de medicii dentisti. Periuta electrica ORAL-B Advance Power DB4010, cu 9600 rotatii/minut, imbunatateste sanatatea gingivala si curata inclusiv in locurile greu accesibile unei periute manuale. Periuta este compatibila cu capetele de periaj Oral-B Precision Clean, Oral-B Dual Clean, Oral-B FlossAction, Oral-B 3D White.

