Periute electrice: 3 sugestii pentru ingrijirea avansata a dintilor tai

Am inceput sa folosesc periuta de dinti electrica cu doar cateva luni in urma. Am primit-o cadou de la iubitul meu, care se bucura de beneficiile ei de cativa ani buni si nu se mai satura sa o laude. Asa ca si-a dorit mult sa am si eu una.

Motivul pentru care nimeni nu reusise sa ma convinga sa folosesc periuta electrica pana atunci era ca am purtat aparat dentar si mi-a fost frica sa nu imi dauneze.

Dar nu am avut niciun fel de probleme, asa ca iata-ma astazi venind cu trei recomandari de periute electrice care asigura o ingrijire avansata danturii.