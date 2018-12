Recunosc că, pe lângă ideea venită din dilema prietenei mele, mai era un substrat pe dedesubt. Și anume acela că anii trecuți, am fost aproape de mama mea și multe alte femei ca ea, în tot procesul de vindecare de cancer. Care proces a presupus, desigur și chimioterapie, deci multe femei care își pierduseră părul. Anul trecut, când mama a ajuns în acel moment, a căutat peruci cu aspect natural, ca să își completeze look-ul!

Poate pentru că anul trecut am fost ”prea aproape” de topic și de aceea nu am putut merge până într-acolo încât să vorbesc despre peruci din păr natural sau artificial. Poate că anul acesta m-am detașat suficient și vindecat suficient și tocmai de aceea am frunzărit internetul pentru cele mai cool magazine de peruci cu aspect natural! Ah, și desigur, am căutat informații legate de cum îngrijești perucile din păr natural și sintetic, ca să ai totul la un loc!