Eu stiu sigur ce voi face in iarna asta: voi fugi de frig! Ma voi infofoli in fulare si saluri groase. Ma voi drapa in pulovere si cardigane oversize, al caror scop va fi sa-mi tina de soba. Ma voi ascunde de cum intru in casa in pijamale calduroase! Imi voi petrece serile si weekendurile lenese in aceleasi pijamale calduroase.

Asa ca, pentru mine si pentru lenesele ca mine, dependente de o carte buna, o cacao calda sau un vin rosu rece (chiar si iarna!) am ales cateva solutii simpatice, pline de culoare sau dimpotriva din materiale elegante, pretioase, rafinate de pijamale calduroase pentru ca iarna sa fie ca in poveste!