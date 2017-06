Special pentru luna decembrie am doua seturi cu imprimeuri de sarbatoare, pentru primavara si toamna pastrez pijamalele din satin si camasile de noapte, iar vara, cand caldura devine insuportabila, le aleg pe cele mai comode, adica pe cele alcatuite din maiou si pantaloni scurti.

Chiar daca este vorba de o simpla pijama, pentru mine inseamna mult. Hainele in care dorm imi influenteaza starea de spirit, asa ca aleg haine colorate ca sa adorm cu zambetul pe buze si sa ma trezesc optimista.

Pijama roz cu alb Pijama Simpsons Pijama satinata

Haine din materiale matasoase, fine si pufoase ma ajuta sa am un somn dulce, in timp pe cele cu imprimeuri haioase si personaje le pastrez pentru serile in care vreau sa-mi aduc aminte de inocenta copilariei.

Poate ca in anii petrecuti in casa parintilor nu am acordat intotdeauna atentia cuvenita pijamalelor, insa de cand locuiesc impreuna cu iubitul meu, sunt foarte atenta la ce port in orele de relaxare.

Asa m-am indragostit de pijamalele din satin, care mi se par elegante si cele mai sexy.