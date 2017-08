Pila electrica pentru calcaie fine: 5 modele care fac toti banii

Calcaie fine cu pila electrica

Asta e punctul in care voiam sa ajung – calcaiele. Si o sa incep prin a vorbi din propria experienta.

Daca toamna si iarna nu am niciun fel de probleme cu pielea calcaielor, fiind mereu acoperite, primavara si iarna, cand trec la sandale si papuci, stau mult in apa de la mare si interactionez cu praful si caldura, calcaiele sunt mai mereu uscate, aspre si capata aspectul acela de piele alba. Oribil.

Pana de curand foloseam piatra ponce, insa inca de anul trecut am trecut la un nivel mai profesionist – ingrijirea calcaielor cu pila electrica. Am incercat mai multe modele, de la diferite firme, insa nu am ramas fidela uneia, pentru ca toate si-au facut treaba ca la carte.

Pila electrica pentru exfolierea calcaielor Pila electrica Babyliss cu particule de cristal