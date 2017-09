Sa fie clar: eu fara placa pentru indreptat parul nu pot. Chiar daca primesc des laude atunci cand imi las parul natural (gen beach waves), nu pot sa ma simt fermecatoare si seducatoare daca nu am parul perfect intins.

Folosesc placa de par de mai bine de 10 ani, am schimbat trei sau patru firme, dar nu ma pot declara nemultumita de vreuna dintre ele. Toate si-au facut treaba, insa pentru ca eram trei fete in casa care le foloseau, am fost nevoite sa le schimbam la cativa ani.

In prezent ma mandresc cu placa de intins parul Remington S9600, care m-a cucerit de cand am testat-o la o prietena acasa. Parul meu se indreapta repede (in 20 de minute sunt gata, si am parul lung), nu trebuie sa dau de mai multe ori pe suvita, motiv pentru care parul meu se pastreaza sanatos si matasos.

In continuare te las sa te informezi in ceea ce priveste placile de par performante de la Remington, Rowenta si BaByliss in care merita sa investesti: