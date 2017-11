Placi de par profi care fac toti banii... de Black Friday!

Ca sa te bucuri de o coafura perfecta trebuie sa investesti timp, rabdare si bani. Bani atat pentru aparatul de coafat, cat si pentru produsele care ajuta la obtinerea rezultatului dorit. Obisnuiesc sa schimb placa cu care imi indrept parul la 3-4 ani, dar nu pentru ca nu as mai fi multumita de cea pe care o folosesc, ci pentru ca imi doresc ceva mai bun. De la an la an apar placi de indreptat parul mai bune, mai performante, iar parul meu merita sa se bucure de beneficiile lor. Sunt sigura ca ma intelegi si ca esti de acord cu mine.

Asa ca de Black Friday intentionez sa imi achizitionez o placa noua. Am aflat de existenta placii de indreptat parul pentru parul vopsit si chiar cred in ea. Mor de nerabdare sa o testez.

Am pus pe lista mai multe modele de placi in cazul in care tu ai alte preferinte: