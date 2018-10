Cum au ajuns gențile croșetate din mărgele să fie atât de căutate

Alexandra a început să creeze aceste genți în aprilie 2017, din întâmplare. „A început cu adevărat totul atunci când am vrut să am o geantă personalizată pentru mine. Am avut ideea, am găsit o peroan să o pun în practică și mi-am făcut o asemenea geantă”. A postat-o în mod natural pe Instagram și, iată, oamenii au început să-și dorească una doar a lor. Astfel, după New York Fashion Week și postarea de astfel de genți din mărgele pe website-ul său de bijuterii, colecția și-a ridicat standardele.

„Lucrul cool e că fetele, influencerițele, au un target global,” spune designerul poșetelor. A fost exact push-ul de care ea și brandul aveau nevoie după ce au ajuns în aproape fiecare magazin de de fashion. „Acum, datorită influencerilor din lumea întreagă, magazinele ajung la mine, iar acest lucru este într-adevăr un vis devenit realitate!”

În martie 2018, brandul a intrat și în zona de comerț online e-Bay cu două stiluri de poșete croșetate din mărgele mari. Astăzi, ambele modele sunt sold out. Gențile variază în preț de la $120 la $315, destul de mult ai spune, dar face mai mult decât suficient să știi că sunt lucrate manual - sunt poșete handmade din mărgele - și că, fără îndoială, îți vor înveseli ziua.

Mie îmi amintesc aceste modele de poșete din mărgele de gențile în stil retro a la anii 20, din epoca Marelui Gatsby și a jazzului. Doar că nu sunt într-atât de glamour și elegante, pentru că merg mai mult în direcția unui stil postmodern, disco, funky, prin mărgelele colorate și... din plastic adesea.

Sursă info, foto: racked.com, instagram.com/susan_alexandra, Pexels