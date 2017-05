La capitolul genti pot spune ca le inteleg pe femeile care dau mii de euro pe un singur exemplar, dar ca eu nu as face asta in ruptul capului. Oare?! Stii si tu cat este de greu sa te abtii sa nu cazi prada ispitei atunci cand te afli in fata a ceva ce iti place cu adevarat.

Iar gentile... gentile sunt slabiciunile femeilor de pretutindeni.

Dat fiind faptul ca mi s-a intamplat sa imi cumpar un produs la un pret costisitor si sa constat ca nu a fost la calitatea la care ar fi trebuit, in prezent merg pe principiul: "mai ieftine, dar mai multe si diferite".

Adica prefer sa am mai multe genti pe care sa le schimb zilnic si pe care am dat o suma mica, decat sa am doar doua genti pe care am risipit un salariu intreg.