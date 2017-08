Carti de colorat versus Postere de colorat

Cand au aparut cartile de colorat pentru adulti, am dat imediat comanda. Pentru mine si pentru cateva prietene carora am vrut sa le fac un cadou care stiam ca o sa le captiveze. O invidiam in acelasi timp pe cea care a dat startul acestor carti de colorat pe motiv ca nu am fost eu cea care s-a gandit sa faca asa ceva.. cred ca mi-ar fi iesit.

Trecand peste asta, acum sunt posterele de colorat pentru adulti cele care urca in topul preferintelor. Cele mai multe reprezinta orasele mari din intreaga lume carora le poti da viata cu ajutorul culorilor.

Acum poti sa redai o Barcelona in culorile care crezi tu ca o reprezinta... Barcelona prin ochii tai. Sau Parisul, ori Berlinul, poate Amsterdam, Tokyo sau New York. Eu vreau sa am un Bucuresti colorat asa cum il vad eu prin ochii mei, dar inca nu l-am zarit pe nicaieri. Il astept.

Poster de colorat Londra Poster de colorat Barcelona Poster de colorat Tokyo