Presuri si covorase de intrare cu mesaje simpatice: un bun venit cu zâmbete

Sunt o persoana careia ii place sa primeasca vizite. Si imi place atat de mult incat, de cand am plecat de la ai mei si m-am mutat singura, am preferat sa-mi invit prietenii si colegii acasa decat sa ne intalnim in oras la un suc.

La inceput, casuta mea era ca o hala mai mica in care atunci cand vorbeai urma si ecoul.

A inceput sa capete culoare si caldura in momentul in care a aparut in viata mea, dar si in casa, barbatul visurilor mele. Fiind artist, are imaginatia foarte bogata si face lunar schimbari. As fi facut si eu, dar schimbarile mele ar costa mai multi bani, in schimb el reuseste sa faca toate astea fara prea multa investitie.