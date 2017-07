Produse de ingrijire personala care nu-mi lipsesc din baie

Nu am baia dotata cu o fereastra mare care sa-mi permita sa privesc natura in timp ce ma bucur de momentele relaxante in cada, dar cu siguranta am o baie amenajata dupa placul inimii mele. Mi-am transformat baia intr-o incapere cu comori din care nu vreau sa mai ies.