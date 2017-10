Frumusete de la natura: produse de machiaj pur organice

Produse de infrumusetare naturale

Nu ma intereseaza rujurile si fardurile de ochi cat ma intereseaza fondul de ten, corectorul si pudra. Sunt foarte atenta la ce produse aplic pe ten si, chiar daca nu ma lasa inima sa dau 200 de lei pe o paleta de farduri, pe un fond de ten as da in orice moment chiar si mai mult.

Unul dintre marii producatori de produse naturale este Ziaja, existent deja pe piata de 20 de ani. Cosmeticele Ziaja sunt bogate in ingrediente active naturale, cum ar fi laptele de capra, trandafirii, iasomia, castravetii, galbenelele, aloe vera, musetelul si untul de cacao.

Un ruj natural inseamna un ruj care protejeaza si confera un plus de catifelare. Am gasit printre multe altele rujul natural Marry Me, care are in compozitie ulei organic de jojoba, ulei organic de floarea soarelui si ceara de albine organica.

