Ce e de facut? Pentru ca e clar ca samponul, balsamul, masca de par si tratamentele pe care le folosesti in prezent nu dau rezultate. Din moment ce problema persista… Iti recomandam sa iti indrepti atentia spre acele produse profesionale de ingrijire a parului pe care le regasesti, in mare parte, in saloanele de coafura. Sa renunti la cele din comert.

Stim din proprie experienta ce bine arata parul dupa o sedinta la coafor, in care acesta isi primeste rasfatul meritat, prin cosmetice de par si hairstyling profi. Doar ca nu in fiecare zi putem sa ne programam la salon pentru terapia pentru par. Plus ca e prea costisitor adesea. In general, din saloane pot fi comandate produse de par profesionale, insa nu la preturi prea convenabile.

Din fericire, avem alternative foarte bune si online acum, la preturi mult mult mai bune. Am gasit produse profesionale de par de la branduri renumite international, in magazine online, la preturi foarte convenabile. Iata mai jos cateva sugestii de cosmetice profesionale impotriva caderii parului. Produse care pot face minuni si utilizate separat, dar mai ales in combinatie. Exact ca la salon. Doar ca la tine acasa. Cu mai putini bani.