Prosoape de plaja mari: modele simpatice si utile

Prosoape de plaja mari si colorate

Bineinteles ca daca ar fi dupa mine mi-as lua un prosop cu papusi Barbie sau cu peisaje de pe alte meleaguri, dar ce ar insemna asta? Ca le-ar confirma celorlalti ca am o varsta frageda in timp ce eu ma chinui sa ma prezint ca o femeie matura si eleganta.

Asa ca cel mai probabil o sa ma vezi stand pe un prosop in dungi multicolore, in ton cu vara. Cu toate astea, am gasit si un model de prosop alb cu imprimeu cu zebre, care pastreaza un echilibru intre elegant si copilaresc.

Totusi, sa nu uitam ca un prosop de plaja nu se alege doar dupa imprimeu.

Prosopul de baie se alege in functie de dimensiune si material. Sa fie cat mai mare si dintr-un material pufos care sa absoarba apa. Mai mult, uneori trebuie sa iti tina de cald cand ai iesit din apa si pe plaja adie vantul.

Prosop de plaja multicolor Prosop de plaja rotund

Prosop de plaja cu dungi Prosop de plaja alb