Pulovere subțiri de vară, oversize, maxi, croite amplu, dar și modele de jumpere, cu talia la vedere

De altfel, acesta este unul dintre trendurile sezonului și se manifestă și la pulovere subțiri de vară. Paietele, franjurile, penele, pietrele și ornamentele prețioase aplicate, broderiile somptuoase stau lângă straturi de piese effortless, relaxate, ”sedentare”, dacă vrei – fuste vaporoase, trenduri, pantaloni lejeri, blugi, rochii tip furou. Extra pont când alegi pulovere subțiri de damă anul acesta: mergi pe lila și pasteluri cremoase, delicate! E super trend al verii!

Tot trend al verii este să porți tricotaje. Vânează zilele răcoroase, cu nori și nu uita să împachetezi în bagajul de vacanță tricotaje de vară, căci se poartă! Și se poartă într-o gamă largă de linii și croieli, potrivite pentru orice siluetă! Dacă mai sus vorbeam despre pulovere de purtat vara mai groase, tricotate mai amplu, acum îți spun că sunt chic și variantele de jumpere sau helănci pe gât, ce se termină în zona taliei, amintind de moda anilor 60 și 70.

La Versace am găsit o astfel de variantă. La Isabel Marant am dat de tricotaje mixate cu haine croșetate într-un mix Boho retro, cu ceva ludic: pulover cu hot pants și sandale! La Hermes, de exemplu, am găsit pulovere subțiri de vară, mulate, în stil ladylike, asortate cu fuste-creion midi și curea în talie, tot cu patină retro. La Max Mara maletele tricotate au fost combinate cu fuste Safari style iar la Miu Miu am găsit fascinația pentru moda șaptezecistă, în toată splendoarea sa!

