Pulovere groase pe gât tip helaancă în stil anii 60-70

Modele de pulovere cu guler înalt, tot așa bluzon, doar că de data aceasta amintind de moda anilor 60 și 70, exagerată puțin, am văzut la Sies Marjan. Aici puloverul gros pe gât este ca o rochiță în A, fără mâneci și este asortată cu reiați evazați și cizme cu toc.

La Giambattista Valli a ieșit puțin în evidență puloverul gros pe gât, pe sub rochiile monahale până în pământ, tot pe gât, asortate cu paltoane lungi, tot foarte lungi. Și tot o variantă elegantă, surprinzătoare și contrastantă, cum îi stă bine acestui sezon, am văzut la Lanvin. Aici fustele midi, plisate, din materiale vaporoase au fost asortate cu modele de pulovere cu guler înalt, mulate, cu centură în talie și cizme stil bocanci.

Vezi propuneri de haine din reiat aici

Iar la designeri precum Marc Jacobs sau Balenciaga, puloverul gros pe gât stil helancă mulată a fost purtat pe sub rochii. La Jacobs pe sub rochii din tartan, drapate asimetric pe umăr. La Balenciaga pe sub rochii mini, cu decolteu la fel de asimetric.

După cum vezi, puloverul gros pe gât a cucerit cam toate stilurile și ținutele. A migrat din dress-code în dress-code, până când a devenit atât piesa perfectă la blugi, cât și la rochii de cocktail.

S-au purtat modelele de pulovere cu guler înalt și cu fuste prețioase, romantice dar și variante mai degrabă urbane, cu fuste cadrilate, din stofă. Se poartă pulovere pe gât tip helancă și nu pare să plece prea devreme din peisaj! Așa că ar fi cazul să alegem câteva variante!

Sursa foto front page – Unsplash