Rame foto deosebite de prins in ele cele mai frumoase clipe

Nu ma intelege gresit, nu sunt de acord sa ne petrecem o vacanta intreaga cu telefonul in mana sau sa privim peisajele doar prin lentila aparatului de fotografiat, nici nu sunt de acord sa postam absolut totul pe retelele de socializare, insa consider ca ar trebui sa nu existe intalniri memorabile sau vacanta fara jurnal foto.

"Fotografia este o oglinda inzestrata cu memorie", spune Hacob Paronian, si are dreptate. Da, pastram amintirile vii in minte si in suflet, pentru ca o fotografie nu reda intotdeauna ce au vazut ochii nostri, dar o sa vina o zi in care nu o sa ne mai putem aduce aminte in detaliu ce am vazut, ce am trait, iar pentru acea zi ne raman fotografiile din album.

Cuier cu rama foto Rama foto de atarnat Rama foto multipla