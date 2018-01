6 rame de ochelari de vedere trendy pe care poti sa le cumperi online in 2018

Eu personal sunt de ceva timp in cautarea ramelor de ochelari de vedere potrivite fetei mele. Cu atat mai mult acum, intrucat am nevoie sa imi schimb si lentilele, care au ajuns intr-un stadiu deplorabil pentru ca nu am fost in stare sa am grija de ele asa cum ar trebui. Sa nu faci si tu ca mine. Nu am avut nici timp, dar nici starea necesara sa probez rame pana gasesc modelul potrivit. Imi pierd rabdarea repede, motiv pentru care m-am gandit sa caut online.

In urma ultimului control oftalmologic am inteles si ce este gresit la ramele pe care le port in prezent (sunt mult prea mari pentru fata mea), asa ca pot sa imi dau seama ce mi s-ar potrivi si sa imi aleg ramele potrivite din magazinele online.

M-am pus pe cautari, ce imi place mie sa fac cel mai mult, si am pus deoparte ce mi-a placut. In acelasi timp am avut grija sa fie ceva ce place tuturor, pentru ca vreau sa iti fie si tie de folos si sa te ajute sa gasesti modelul perfect pentru tine.