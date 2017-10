Inspira-te din cele mai bune idei de detox

Daca tot am vorbit despre imbinarea unui rasfat de toamna cu o latura eficienta si placuta (in plus utila), precum masajele de slabire, iti recomand “sa ataci” kilogramele ce se vor acumula cu siguranta in timpul iernii de pe acum.

Fii pregatita cu cateva sugestii de detox, asa incat sa fii sanatoasa si frumoasa si pe dinauntru si pe dinafara. In plus, poti sa te gandesti si astfel: faci detox acum, in expectativa concediului de vara, deci ai un scop care va face asteptarea si mai usoara si mai placuta!

Sugestii de detox de toamna