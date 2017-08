Cele mai simpatice rechizite pentru Back to School 2017

Desi am terminat de cativa ani buni scoala, la fiecare inceput de toamna pasesc printre rafturile cu caiete, pixuri, stilouri, coperti, radiere, penare si ghiozdane, doar pentru a adulmeca mirosul placut si coplesitor al rechizitelor.

Intr-adevar, pot spune si ca am o pasiune nebuna pentru librarii si pentru tot ce gasim in ele (carti si zona de papetarie), in timp ce biroul de acasa si de la locul de munca se aseamana cu cel al unui elev.

Prin urmare, fie ca ne-a placut sau nu scoala, rechizitele ne vor rascoli de fiecare data si vor readuce la viata amintiri emotionante. Aceleasi emotii le am si acum, cand scriu acest material. Anul acesta, melancolia m-a apucat ceva mai devreme, asta pentru ca am zarit in magazinele online oferte irezistibile la rechizite. Oferta ca oferta, dar rechizitele in sine sunt atat de simpatice incat vrei sa le comanzi pe toate chiar daca nu mai ai nicio treaba cu scoala.

Imi aduc aminte ca puneam mare accent pe coperta originala a caietelor mele, le cautam pe cele mai colorate, pe cele cu mesaje, animale sau cu artisti.

Copertile cartilor, pentru ca nu le lasam neacoperite ca sa nu se strice, trebuiau sa arate mereu ca noi si sa isi pastreze cat mai mult acel miros intepator pe care atat de mult il iubesc si in ziua de azi.

Caiet matematica A4 Carnet cu mesaj motivational Suport de pluta tipa cana

Ghiozdanul si penarul erau urmatoarele care ma interesau. Chiar si dupa ce am mai crescut, nu am conceput sa nu am un penar in care sa imi tin cele doua pixuri si un creion.

In clasele primare, preferatele mele erau cele din metal sau plastic – tip cutie, mai apoi au fost cele mari, pe care le cumparai cu tot cu creioane colorate, pixuri si creioane, ca intr-un final, in liceu si facultate sa ma bucur de un penar de “adulti”, ca cel din colajul de mai jos.

Set p5 ixuri retro Penar cu mesaj haios Radiere macarons

Un suport pentru pixuri si stilouri nu ar trebui sa lipseasca nici de pe biroul elevului, dar nici de pe banca de la scoala. Sa aiba pixuri si creioane colorate la vedere il va ajuta sa scoata in evidenta cuvintele cheie sau frazele importante, dar si sa inveseleasca lectia predata de doamna profesoara cu mici desene colorate.

Suportul care mie mi-a atras atentia este un suport din pluta si este atat pentru instrumentele de scris, cat si pentru post-it-uri care ne aduc aminte ce avem de facut a doua zi.

Cu toate aceste rechizite, spune tu, nu asa ca ai vrea sa te intorci pentru o saptamana pe bancile scolii si sa te bucuri din nou de acele emotii?

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Artem Shadrin