Nu sunt genul care sa poarta machiaj la plaja. Dar sunt genul care nu renunta la ritualul de frumusete in vacanta. Si sunt genul precaut, care nu uita sa aplice protectia solara cand iese din casa (d-apai, la plaja cu inot toata ziua!).

Asa ca mi-am facut lista cu produsele cosmetice pe care sa le iau in trusa de ingrijire in concediu. In caz ca te-am speriat si te astepti la vreun roman, te anunt de pe-acum ca eu calatoresc cu bagaj mic, asa ca si trusa mea de beauty de vacanta contine esentialele si atat. Ah, ba nu! Si mult zambet, ca e cel mai infrumusetator!