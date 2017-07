Rochia aurie de seara: cum o porti

Stim deja ca rochia aurie este cea mai cautata piesa vestimentara de la sfarsit de an, cand, odata cu venirea sarbatorilor de iarna, doamnele si domnisoarele pornesc nu doar in goana dupa cadouri, ci si in cautarea rochiei perfecte cu care sa paseasca in noul an.

Dar de ce sa asteptam un an intreg ca sa o purtam?! Rochia aurie inseamna stralucire, extravaganta, eleganta si feminitate. O sa arati fabulos in ea la orice eveniment doresti sa o imbraci, iar modelele pe care ti le voi prezenta in continuare sunt ideale pentru ce se intampla sezonul asta: nunti, botezuri, petreceri sofisticate in aer liber.