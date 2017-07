Rochia din in de vara: perfecta in timp de canicula

Versatil, inul este poate cel mai racoros, confortabil, dar si saducator material al verii. Poate fi purtat impreuna cu o multime de alte piese vestimentare in trend, pornind de la pantofii sport sau sandalele cu platforma si pana la camasile asimetrice si vestele lungi.

Il poti include si in tinutele de birou, alegand piese in tonuri vesele, cu un croi clasic, precum fustele si rochiile din in si, nu in ultimul rand, camasile din in.