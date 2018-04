Rochia halat de vară: alege una dintre cele mai versatile ținute

Recunosc că de la rochia-halat purtată de Kylie Minogue în “I just can’t get you outta my head” mă tot gândesc la sezonul când se vor purta astfel de rochii cu cordon. Și acum că a venit acest sezon, nu-l puteam lăsa să treacă fără să discutăm despre rochia halat de vară și cum se poartă ea.