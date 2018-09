Rochițe conice cu lungime midi pe care merită să le alegi: croiala îngustă este atât de feminină!

Însă nu doar în cazul modelelor de rochii midi conice de zi, croiala iese în evidență. Și când vorbim de rochițe conice cu lungime midi, elementele feminine de croială (volane, pliuri, pliseuri, fronseuri, încrețituri, decupaje) concurează cu texturile interesante, prețioase.

Am ales, în acest sens, câteva rochii midi în stil creion, numai bune de purtat la cocktail-uri, la petreceri, la evenimente și ocazii speciale. Alături de sandale, stiletto sau pumps, aceste rochițe înguste cu lungime midi te vor face Belle of the Ball.

Rochia cu umerii decupați și volane pe aceeași zonă mai are un avantaj care o plasează în preferințele de toamnă: este albastru-cobalt, o nuanță definitorie a sezonului rece ce vine.

Rochia midi din dantelă tip croșetată cu perforații, amintind de macrameurile prețioase de demult are nevoie doar de sandale aurii sau nude, căci este suficient ornamentată. Dacă vrei o variantă de midi-maxi, alege rochia din lame argintiu, metalic, cu șliț pe mijloc, pentru serile sofisticate, pretențioase.

Alege rochia roșie cu decupaj pe talie și croială asimetrică pe umăr (cu o singură mânecă) și bifezi multe detalii șic pentru anul acesta.

Rochia midi neagră este simplă până la decolteul lăsat pe umeri, volanele ce decorează mânecile și decupajele cu șireturi. Este o variantă perfectă la orice ocazie specială. Și rochia metalică cu patină vintage poate fi purtată seara sau la un cocktail. La fel de chic sunt și rochia albă cu decupaje și volan dar și rochia neagră cu eșarfă stil cravată! Poartă-le cu accesorii metalice și pantofi-statement.

Alege pentru acum și pentru la toamnă rochițe conice cu lungime midi! Sunt de efect, sunt feminine și prețioase. Sunt sofisticate și elegante. Și, oricât de prețioase sunt, mai păstrează totuși loc de ”effortless”, neîmpiedicându-te în falduri și metraje de rochii.

Chiar la un eveniment sau la o ocazie, o rochie midi deștept aleasă poate fi mai spectaculoasă decât o trenă somptuoasă!

Sursa foto front page – Unsplash