Rochii elegante si pretioase de vara: cum le porti in tinute casual

Trebuie sa recunosc ca imi place directia in care merge moda. Confortul incepe sa concureze cu latura estetica. Si limitele dispar sau sunt adaptate. Se poarta clutch-ul pretios in tinute casual, se poarta adidasii si pantofi sport la tinute elegante si se poarta rochiile ce altadata erau de seara, chiar si in tinutele de zi cu zi.